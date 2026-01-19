Mozart’tan Sibelius’a bir ilham yolculuğu
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 23 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de düzenlenecek dinletide, Wolfgang Amadeus Mozart'ın ve Jean Sibelius'un eserleri yorumlanacak. Finlandiyalı şef Ari Rasilainen'in yöneteceği, Denizsu Polat'ın (viyola) ve Deniz Yakın'ın (keman) solist olarak yer alacağı konser, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 23 Ocak Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda müzik tarihinin ilham dolu yolculuklarına ışık tutan bir programla sahnede olacak.
İDSO DenizBank Konseri’nde, doğdukları topraklardan uzaklaşarak sanatsal dünyalarını zenginleştiren iki büyük bestecinin Wolfgang Amadeus Mozart’ın ve Jean Sibelius’un eserleri dinleyiciyle buluşacak.
Konserin ilk bölümünde, Mozart’ın 1779 yılında çıktığı Avrupa turnesinin ardından tamamladığı Keman ve Viyola için Senfonik Konçertant seslendirilecek. Mozart’ın olgunluk döneminin en parlak örnekleri arasında yer alan yapıt, viyolada Denizsu Polat, kemanda ise Deniz Yakın’ın yorumlarıyla sahnede hayat bulacak.
Konserin ikinci bölümünde ise Finlandiya müziğinin en önemli temsilcilerinden Jean Sibelius’un, 1901 yılında gerçekleştirdiği İtalya seyahatinden aldığı ilhamla bestelediği İkinci Senfoni seslendirilecek. Sibelius’un uluslararası ününü pekiştiren başyapıtları arasında yer alan eser, Finlandiyalı şef Ari Rasilainen yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yorumlanacak.
Şef: Ari Rasilainen
Soli̇st: Denizsu Polat (Viyola), Deniz Yakin (Keman)
Program:
Wolfgang Amadeus Mozart, Keman ve Viyola için Senfonik Konçertant
Ara
Jean Sibelius, Senfoni No:2 Re Major Op.4