Şans Topu 15 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 10 Temmuz MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 10 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 25 - 29 - 40 - 43

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - ANKARA / YENİMAHALLE - BURSA / OSMANGAZİ - İSTANBUL / KAĞITHANE

5+1 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 205.463,45 TL 5 bilen kişi sayısı : 14 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.681,25 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 182 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 583,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.660 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 49,85 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 4.994 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 74.608 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 47.364 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,30 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 155.522 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

MPİ 3 TEMMUZ ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 03 - 07 - 09 - 17 - 24 + 06

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / CEYHAN - ÇORUM / MERKEZ - KASTAMONU / TAŞKÖPRÜ

5+1 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 555.320,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 28 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.974,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 381,60 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.667 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 37,90 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 8.374 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,95 TL 3 bilen kişi sayısı : 100.421 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 66.291 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 206.641 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

MPİ 10 Temmuz Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları sorgulama