On Numara sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 866. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. İşte, MPİ 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI- 18 MART:

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI - 11 MART 2019: 4 - 12 - 20 - 24 - 26 - 27 - 29 - 31 - 35 - 38 - 39 - 41 - 53 - 56 - 58 - 59 - 63 - 69 - 70 - 74 - 76 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANTALYA / MURATPAŞA - DENİZLİ / PAMUKKALE