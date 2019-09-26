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MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları! 25 Eylül Şans Topu sorgulama

25 Eylül 2019 Şans Topu sonuçları dün akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 954. hafta çekilişi yapılan Şans Topu oyununda büyük ikramiye tek numaraya isabet etti ve 875.851,40 TL sahibini buldu. İşte, 25 Eylül 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu

Şans Topu 25 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, 25 Eylül 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

25 EYLÜL 2019 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI : 01 - 12 - 16 - 18 - 29 + 06

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / FATİH

 

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:875.851,40 TL
5 bilen kişi sayısı :18Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.709,05 TL
4+1 bilen kişi sayısı :208Kişi başına düşen ikramiye tutarı:543,40 TL
4 bilen kişi sayısı :2.527Kişi başına düşen ikramiye tutarı:56,00 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.612Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,60 TL
3 bilen kişi sayısı :79.326Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,65 TL
2+1 bilen kişi sayısı :62.732Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,90 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

206.447Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,40 TL

 

 

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 18 EYLÜL (GEÇEN HAFTA): 10 - 14 - 23 - 27 - 30 + 10

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİLECİK / MERKEZ - EDİRNE / MERKEZ - TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA

5+1 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:603.496,20 TL
5 bilen kişi sayısı :19Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4.806,20 TL
4+1 bilen kişi sayısı :295Kişi başına düşen ikramiye tutarı:413,05 TL
4 bilen kişi sayısı :3.055Kişi başına düşen ikramiye tutarı:49,90 TL
3+1 bilen kişi sayısı :7.930Kişi başına düşen ikramiye tutarı:23,30 TL
3 bilen kişi sayısı :87.713Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
2+1 bilen kişi sayısı :69.105Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,85 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

211.483

Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,55 TL

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