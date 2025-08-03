Mr. Dosso Dossi'den Hakkari'de klip Bir zamanlar adı anılınca akla terör gelen Hakkari'nin dağları bu kez bir klibe set oldu. Mr. Dosso Dossi olarak bilinen ünlü işadamı ve sanatçı Hikmet Eraslan, Hakkarili dengbejlerle bölgenin eşsiz doğasını müzikle buluşturdu

Habertürk Giriş: 03.08.2025 - 18:50 Güncelleme: 03.08.2025 - 18:50 facebook

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