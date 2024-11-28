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        Haberler Bilgi Yaşam MSB 1000 sözleşmeli personel alacak! Milli Savunma Üniversitesi MSB personel alımı başvuru tarihi, şartları ve başvuru ücreti

        MSB 1000 sözleşmeli personel alacak! Milli Savunma Üniversitesi MSB personel alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilecek 1000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular bugün başladı. Yayınlanan ilana göre İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek. Peki 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSB personel alımı başvurusu ne zaman sona eriyor ve başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 17:39 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:41
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        MSB 1000 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular bugün başladı. Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi'nde görev almak isteyen pek çok vatandaş şartları merak ediyor. İşte MSB 1000 sözleşmeli personel alımı detayları…

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        MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek.

        Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

        Öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adayların ise alan ve dal belirten diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekecek.

        Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları istenecek.

        Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan almış olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımaları gerekecek.

        Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.

        Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

        Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defe Devlet Memuru Olarak Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akil hastalığı olmadığına dair" tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekecek.

        Adaylardan aldıkları raporu sınav sonuç duyurusu yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde elden veya posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları istenecek.

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        MSB PERSONEL ALIMI SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.

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