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HaberlerGündemMSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı sonucunu açıkladı
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MSB astsubay alımı başvuru sonuçları: Astsubay alımı mülakat tarihleri açıklandı mı? Kara, Deniz, Hava kuvvetleri taban puanları

Milli Savunma Bakanlığı binlerce adayın merakla beklediği astsubay alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri tarihleri belli oldu. Peki MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı sonucunu açıkladı

MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlandı. MSB astsubay alımı başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ASTSUBAY ALIMI MÜLAKAT TARİHLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kara, hava, deniz kuvvetleri muvazzaf astsubay alımı ön başvuru sonuçları, mülakat tarihleri ve KPSS taban puanları detayları şöyle;

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 27 Ocak - 12 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarihte saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

Genel Kültür Sınavına girecek olan adayların (Bando tercihi olanlar) sınavları 27 Ocak 2021 tarihinde MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde icra edilecektir. Genel Kültür Sınavı sonuçları aynı gün akşam duyurulacak ve başarılı olan adaylara seçim aşamalarına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan her sınıf kontenjanının 10 katı kadar aday KPSS puanına göre sıralanarak sınavlara çağrılmıştır. Çağrılan adayların yüzde 20'si KPSS P3 puanına göre, yüzde 80'i de KPSS P93 puanına göre sıralanmıştır.

Sınav çağrısı için sınıf bazında taban puanlar belirlenmiştir. Adayların taban puanlarının üstündeki tercihleri dikkate alınacak, belirlenen taban puanların altında puanı olan adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetleri,

Birinci gün; Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi,
Fiziki Yeterlilik Testi (Tüm Adaylar için)
İkinci gün; Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Merasim Komutanlığı Kirazlıdere/ANKARA adresinde yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde sınavlara gelmeyen adayların ilgili tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerinin sonunda, başarılı olan adaylara mülakat sınav tarihleri ayrıca bildirilecektir. Adaylar kendilerine bildirilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde mülakat sınavı için hazır bulunacaklardır.

Adaylar, seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacak ve Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

Spor yapmasında sakınca bulunmadığına dair tek hekim raporu getirmeyen adaylar "Fiziki Yeterlilik Testi" ne alınmayacaklardır.

Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun adaylıkları sonlandırılacaktır.

Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,
HES Kodu olmayan ve HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar Nizamiyeden içeri alınmayacak, HES Kodlarını tedarik etmesi sonrasında sınava alınacak,
Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında; sınav merkezine girişten itibaren yapılan tüm uyarılara uyarak belirli bir disiplin içinde hareket edilmesi, sosyal mesafenin korunması, maskelerin usulüne uygun bir şekilde takılması önem arz etmektedir.

KARA, HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ TABAN PUANLARI

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