        MSB'den Barış Pınarı açıklaması: İddialar doğru değil

        MSB'den Barış Pınarı açıklaması: İddialar doğru değil

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:53 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:53
        MSB'den Barış Pınarı açıklaması
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

        Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."

