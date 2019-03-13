2019 MSB KKK uzman erbaş alımı kayıt işlemleri başladı. Milli Savunma Bakanlığı yedek sıra listesinden kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar için duyuru yayımladı. Peki, 2019 KKK uzman erbaş alımı kayıt işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçları yayınlandı. Personeltemin MSB resmi sitesinden yayınlanan açıklamaya göre adaylar 5 Mart itibariyle gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.

MSB KKK UZMAN ERBAŞ ALIMI KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kayıt işlemleri 07-12 Mart 2019 (hafta sonu hariç) tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve her ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi verilmeyecektir.

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, uzman erbaş alımı için 05 Mart 2019 tarihinde başlayan seçim aşaması faaliyetlerinde başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların gruplar halinde çağrılması planlandı.



Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'da hazır bulunacaklar. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecek.



Seçim Aşamaları; yazılı sınav,kayıt kabul,fiziki değerlendirme,fiziki yeterlilik testi,mülakat ve hastane sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.



Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getirecekler



Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmekte.



Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır" onaylı hekim raporunu beraberinde getirecek.



İlköğretim/ortaokul mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecek.



Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacak.



Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecek.



Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecek.



Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol edin.



Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecek.



MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara kumanya ve su ikramında bulunulacak.

MSB KARA KUVVETLERİ 2019 UZMAN ERBAŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağlı olduğu MSB bünyesinde görev alan sözleşmeli er ve erbaşların maaşları belli oldu. Buna göre; batı illerinde görev yapanlar 3,750 TL civarında doğuda görev yapanlar ise 4,000 TL - 4,500 TL arasında ücret almaktadırlar. Bu tutarlara eş-çocuk yardımı, operasyon görevleri gibi ekstra ücretler eklenmemiş olup, ham maaşlardır.