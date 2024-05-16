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        Haberler Kısayol MSB işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: 2024 Milli Savunma Bakanlığı 1829 işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?

        MSB işçi alımı kura sonuçları açıklanıyor! 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları sorgulama

        Milli Savunma Bakanlığı 1829 açıktan sürekli işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Heyecanla beklenen MSB kura çekimi tarihi geldi çattı. MSB işçi alımı kura sonuçları bugün noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklanacak. İşte, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 09:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:04
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        Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için geri sayım bugün sona erdi. Noter huzurunda düzenlenen kura çekiminin ardından MSB işçi alımı isim listesi araştırması sıklaştı. Bu kapsamda gözler "MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 MSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler...

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        MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Toplam ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar yedek ve asıl aday kura çekimine göre belirleniyor.

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        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA

        Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

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        İŞÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı sözlü sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek 70 puanın altındaki adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası puanı bu puan üzerinden tespit edilecek.

        Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan)

        yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

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        MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

        Elektronik Teknisyeni

        İş Makineleri Operatörü

        Kaynakçı

        Frezeci

        İnşaat Ustası

        Ciltçi

        Matbaa Teknisyeni

        Sıhhi Tesisatçı

        Marangoz

        Ofset Baskı Operatörü

        Kaloriferci

        Elektrikçi

        Kaynak Teknisyeni

        Otomotiv Boya Ustası

        Motor İmalat ve Bakım Onarım İşçisi

        Terzi

        Jeneratör Tamircisi

        Şoför - Yük Taşıma

        Fırın İşçisi

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