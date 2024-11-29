MSB personel alımı ne zaman? MSB 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?
MSB personel alımı ilanı yayınlandı. Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine sözleşmeli personel olarak istihdam sağlamak için Milli Savunma Bakanlığı 1000 kişilik kadro alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 28 Kasım'da başladı. MSB personel alımında adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Peki MSB personel alımı ne zaman? MSB 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, sınav ücreti ne kadar?
Milli Savunma Üniversitesi MSB personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları sorguluyor. İşte MSB personel alımı süreci
MSB PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacak.
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular, 28 Kasım – 28 Aralık 2024 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL’dir.
Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.
MSB PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için adayların şu şartları taşıyor olması gerekiyor:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımak
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) puan almış olmak
Başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımak
İstenen belgeleri doğru ve eksiksiz olarak sisteme yüklemek.
MSB PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.