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        Haberler Gündem MSÜ 2024 sınav tarihi belli oldu! Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

        MSÜ 2024 sınav tarihi belli oldu! Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav tarihi subay olma hayali kuran öğrenciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2024 MSÜ sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:13 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:13
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        Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı öncesi subay adaylarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav tarihi ÖSYM'nin sınav takviminin açıklanmasının ardından belli olacak. Merak edenler için sınav tarihini haberimizde derledik. İşte ÖSYM tarafından ilan edilen 2024 MSÜ sınav tarihi...

        2

        MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.

        3

        MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

        4

        ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.

        #MSÜ
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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