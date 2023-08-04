MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 | MSB MSÜ sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 | MSB MSÜ sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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MSÜ mülakat sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Askeri üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, 5 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında MSÜ mülakat sınavlarına katılım sağladı. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi değerlendirmelerinin ardından MSÜ mülakat sonuçları PERTEM ekranı üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 MSÜ mülakat sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...