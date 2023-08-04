Gözler MSÜ sözlü mülakat sonuçlarında! MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Temmuz'da başlayan MSÜ fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı 4 Ağustos Cuma günü sona eriyor. MSB Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları seçim aşamalarının tamamlanmasının ardından gözler MSÜ mülakat sonuçları tarihine çevrildi. İşte 2023 MSB MSÜ sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih...
MSÜ mülakat sonuçları için gözler Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Askeri üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler, 5 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında MSÜ mülakat sınavlarına katılım sağladı. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi değerlendirmelerinin ardından MSÜ mülakat sonuçları PERTEM ekranı üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 MSÜ mülakat sonuçları tarihine ilişkin merak edilenler...
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ
"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,
c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.
ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.
MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...