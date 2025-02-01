Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin ardından gündeme gelen konulardan biri de MSÜ sınav giriş belgeleri oldu. Sınav için son hazırlıklarını yapan binlerce aday, bir yandan sınav tarihini araştırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını sorguluyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ ne zaman? 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…