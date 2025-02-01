MSÜ ne zaman? 2025 MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları tamamlandı. Sınav tarihi yaklaşırken gözler giriş belgelerine çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2025 MSÜ giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ ne zaman? 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri sorgulama ekranı…
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları sona erdi. Başvuru sürecinin ardından gündeme gelen konulardan biri de MSÜ sınav giriş belgeleri oldu. Sınav için son hazırlıklarını yapan binlerce aday, bir yandan sınav tarihini araştırırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını sorguluyor. Milli Savunma Üniversitesi sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, MSÜ ne zaman? 2025 MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
2025 MSÜ NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
ÖSYM takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.
MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Sınava kısa süre kalırken MSÜ sınav giriş yerleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta açıklaması bekleniyor. Buna göre, MSÜ sınav yerlerinin 17-22 Şubat tarihleri arasında erişime açılacağı söylenebilir.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
MSÜ SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ