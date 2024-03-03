Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na artık saatler kaldı. 3 Mart 2024 Pazar günü yani bugün düzenlenecek sınav öncesi MSÜ sınav süresi araştırması hız kazandı. Bu bağlamda gözler "MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM duyurusu ile 2024 MSÜ saat bilgisi ve konuyla ilgili detaylar...