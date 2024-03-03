MSÜ saat kaçta başlıyor ve kaçta bitecek? 2024 MSÜ sınavı kaç dakika sürüyor?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart bugün gerçekleştiriliyor. Heyecanlı adaylar ve yakınları sınav öncesi "MSÜ saat kaçta başlıyor, kaçta bitecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM duyurusuna göre, MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sınav binalarına alınmayacak. İşte, ÖSYM tarafından açıklanan MSÜ sınav süresi ve saat bilgisi ayrıntıları...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na artık saatler kaldı. 3 Mart 2024 Pazar günü yani bugün düzenlenecek sınav öncesi MSÜ sınav süresi araştırması hız kazandı. Bu bağlamda gözler "MSÜ sınavı saat kaçta başlıyor ve kaç dakika sürüyor?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM duyurusu ile 2024 MSÜ saat bilgisi ve konuyla ilgili detaylar...
2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ), 3 Mart 2024 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTECEK?
MSÜ saat 10:15'de başlayacak ve 165 dakika sürecek. MSÜ sınavı saat 13:00'te sona erecek.
MSÜ KAÇ SORU OLACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını 165 dakika içerisinde cevap kâğıdına işaretleyecekler.