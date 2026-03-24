MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2026 MSÜ sınav sonuçlarına nereden bakılır?
MSÜ sınav sonuçlarının açıklanma tarihi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından ÖSYM aynı gün içerisinde temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. 600 binden fazla adayın katıldığı sınavda, beş seçenekli çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre tanındı. Binlerce adayın beklediği MSÜ sınav sonuçları bugün 24 Mart itibarıyla erişime açıldı. İşte ÖSYM 2026 MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...
1 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından adayların gözü sonuç tarihine çevrildi. Sınavda adaylara toplam 125 soru için 165 dakika süre verildi. Sınav günü ÖSYM tarafından soru kitapçığı ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Binlerce adayın beklediği açıklama ÖSYM'den geldi ve 2026 MSÜ sınav sonuçları bugün açıklandı. Peki, MSÜ sınav sonuçlarına nereden, nasıl bakılır, tercihler ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde...
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları 24 Mart bugün itibarıyla açıklandı.
ÖSYM yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Adaylar MSÜ sınav sonuçlarına; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından erişebiliyor.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
2026-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
2026-MSÜ’ye katılan ve puanı hesaplanan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.
MSÜ SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacak. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecek:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacak.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacak. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacak.