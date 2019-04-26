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MSÜ sınav sonuçları bugün açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 07 Nisan 2019 tarihinde uygulandı. Adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyorlardı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme işlemleri sırasıyla gerçekleştirilecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
MSÜ sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilecek.
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2019 SORGULAMA
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini
29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.
Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;
2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2019-MSÜ Sözel Puanı 2019 MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı
2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı
2019 MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.
Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.
Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.
Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.
Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.
MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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