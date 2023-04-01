Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi

Milli Savunma Üniversitesi sonuçları 2 Nisan Pazar günü yani yarın yapılacak sınava girecek öğrenciler tarafından özellikle sınav sonrasının çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Peki MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası ilgili detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası

    Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2023 yarın yani 2 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav girecek MSÜ adayları sınav sonrası sonuç tarihini araştırmaya başlayacak. Peki, ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası ilgili detaylar...
  • MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası

    2023 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

    Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

     
  • MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası

    MSÜ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

    Sınav saat 10:15'de başlayacak ve 13.00'a kadar devam edecek.

     
  • MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.

     
  • MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.