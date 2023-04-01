Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2023 yarın yani 2 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. Sınav girecek MSÜ adayları sınav sonrası sonuç tarihini araştırmaya başlayacak. Peki, ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi ve MSÜ sonuç sorgulama sayfası ilgili detaylar...