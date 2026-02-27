Canlı
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ SINAV TARİHİ 2026 | MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama: 2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için heyecanlı bekleyiş başladı. Geç başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler MSÜ sınavının gerçekleşeceği tarihe çevrildi. Sınav için çalışmalarını sürdüren adaylar, MSÜ sınav tarihini gündemine aldı. Peki, "2026 MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte 2026 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 23:12
        MSÜ sınavı için geri sayım sürüyor. Sınava sayılı günler kala çalışmalarına MSÜ sınav tarihi gündemdeki yerini aldı. MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde 120 soru sorulurken 165 dakika süre verilmektedir. Peki, "MSÜ sınavı ne zaman, saat kaçta? MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte MSÜ sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 MSÜ sınavı 1 Mart Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

        MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

        2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sınav giriş belgeleri 19 Şubat itibarıyla yayımlandı. Adaylar 1 Mart tarihine kadar ÖSYM AİS sistemi üzerinden sınav giriş belgesine erişebilecek.

        2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.

        MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DK?

        MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.

