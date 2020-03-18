MSÜ sınavı ertelendi mi? MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 29 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek olan MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi) sınavının coronavirüs sebebiyle ertelenmesi talep edildi. ÖSYM Başkanı'ndan da açıklama geldi.

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Twitter'da bir kullanıcısının “Sayın başkanım MSÜ sınavına 12 gün kaldı. Sınavın ertelenip, ertelenmediğini ne zaman açıklayacaksınız? Konuya bir açıklık getirir misiniz? Bütün öğrenciler sizi bekliyor.” Sorusuna “ertelenecek” yanıtını verdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün detayları bugün paylaşacağını da ekledi.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2020

29 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan MSÜ sınavının ertelenmesinin ardından yeni sınav tarihi ÖSYM tarafından paylaşır paylaşılmaz haber sayfamızda da yer alacak.