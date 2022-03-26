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MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yer almak isteyen adaylar, 27 Mart tarihinde 2022 MSÜ sınavına katılım gösterecek. Adaylar, sınav öncesinde olduğu gibi, sınav sonrasında da birçok konu hakkında araştırma yapacak. Bu noktada, 2022 MSÜ sıanvına kaç kişi başvurdu, kaç kişi girecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda 450 bini aşkın aday katılıyordu.

  • 01
    MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavı kaç kişi girdi?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), 27 Mart tarihinde yurt genelinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav öncesi son hazırlıklarını yaparken sınava yönelik bilgi edinme sürecini de hızlandırdı. 2022 MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek sorusu, en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavına kaç kişi girdi? İşte, bazı bilgiler...
  • 02
    MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavı kaç kişi girdi?

    2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?

    ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşecek MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapıladı. 
  • 03
    MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavı kaç kişi girdi?

    GEÇTİĞİMİZ YILLARDA KAÇ KİŞİ SINAVA GİRMİŞTİ?

    2020 yılında gerçekleştirilen MSÜ sınavına ise 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı.
  • 04
    MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavı kaç kişi girdi?

    Bu sene düzenlenecek sınava ise 400 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 350-400 bin arasında olacağı tahmin ediliyor.
  • 05
    MSÜ sınavına kaç kişi başvurdu ve kaç kişi girecek? 2022 Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak ve MSÜ sınavı kaç kişi girdi?

    Resmi veriler, ÖSYM'nin sınava katılım sağlayan kişilerin resmi bilgilerini açıklamasıyla birlikte erişime açılacaktır.

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