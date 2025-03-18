MSÜ sonuçları açıklandı! ÖSYM 2025 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlendi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları için bekleyiş sona erdi. ÖSYM son dakika duyurusu ile MSÜ sonuçları açıklandı! Peki, 2025 MSÜ sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
MSÜ sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı erişime açıldı. 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. 600 bini aşkın adayın katılım sağladığı MSÜ sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav puanlarını ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. Ardından tercihler için geri sayıma geçilecek. Peki, 2025 MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
SON DAKİKA: MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
2025MSÜ CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?
MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmadı.
Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.
Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.
MSÜ tercih işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
MSÜ tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
''ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.''