MSÜ taban puanları kaç? sorusu adayların gündeminde. 4 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları açıklandı. 2021 MSÜ puanını öğrenen adaylar da geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanlarını araştırıyor. Peki, MSÜ taban puanları 2021 açıklandı mı? MSÜ taban puanları kadın ve erkek adaylar için kaç? İşte MSÜ taban puanları...

MSÜ TABAN PUANLARI

MSÜ 2021 taban puanları henüz açıklanmadı. Öğrenciler geçmiş yılların taban puanları ile ilgili detayları araştırıyorlar. 2020 MSÜ taban puanları belli olmuştu.

MSÜ TABAN PUANLARI (KADIN ADAYLAR)

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ TABAN PUANLARI (ERKEK ADAYLAR)

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420