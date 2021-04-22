MSÜ taban puanları kaç? sorusu adayların gündeminde. 4 Nisan'da gerçekleştirilen MSÜ sınavının sonuçları açıklandı. 2021 MSÜ puanını öğrenen adaylar da geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanlarını araştırıyor. Peki, MSÜ taban puanları 2021 açıklandı mı? MSÜ taban puanları kadın ve erkek adaylar için kaç? İşte MSÜ taban puanları...
MSÜ TABAN PUANLARI
MSÜ 2021 taban puanları henüz açıklanmadı. Öğrenciler geçmiş yılların taban puanları ile ilgili detayları araştırıyorlar. 2020 MSÜ taban puanları belli olmuştu.
MSÜ TABAN PUANLARI (KADIN ADAYLAR)
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ TABAN PUANLARI (ERKEK ADAYLAR)
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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