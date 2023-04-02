Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı TSK bünyesinde geleceğin komutanları belirlenecek. Sınavda ter dökecek binlerce aday tarafından erkek ve kadın MSÜ taban puanları 2023 araştırılıyor. 165 soru sorulacak sınavın ardından özellikle taban puanları sorgulamaları gündemdeki yerini alacak. Peki, MSÜ sınavı ile Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için kaç puan almak gerekiyor? İşte, geçtiğimiz senenin 2022 MSÜ taban puanları tablosu ve merak edilen bilgiler...