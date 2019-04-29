Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavı kazanan adaylar MSÜ tercih tarihlerini merakla araştırıyorlar. 7 Nisan'da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen MSÜ sınav sonuçlarının ardından adaylar tercihler için heyecanlı bekleyişe geçti. MSÜ tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2019 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecek.

2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tercihlerini ve tavan - taban puanlarını öğrenmek isteyen adaylar için tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı



DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.