Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak görev almak isteyen adaylar için kritik süreçte yeni bir aşamaya gelindi. 23 Şubat’ta yapılan 2025-MSÜ sınavına giren ve YKS başvurusu bulunan adaylar için tercih süreci devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmek isteyenler, tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...