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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih son gün ne zaman? MSÜ tercih ekranı ile MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır?

        MSÜ tercihlerinde son gün ne zaman? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) eğitim almak isteyen adaylar için kritik süreç başladı. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından, adayların tercih dönemi geçtiğimiz günlerde başladı. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim almak isteyenler için tercih sürecinin ne zaman sona ereceği merak konusu. İşte MSÜ tercihlerine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 22:42 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:42
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        Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay veya astsubay olarak görev almak isteyen adaylar için kritik süreçte yeni bir aşamaya gelindi. 23 Şubat’ta yapılan 2025-MSÜ sınavına giren ve YKS başvurusu bulunan adaylar için tercih süreci devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmek isteyenler, tercihlerini belirlenen tarihler arasında yapabilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

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        MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

        Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

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        MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puanı (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Üniversitesi tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecektir.

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        MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

        Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

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        MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

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