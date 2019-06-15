MSÜ tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Tercih sonuçlarında MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2019 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralandı. 3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2019 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralandı. Adaylar şimdi seçim aşaması faaliyetlerine girecek. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunması gerekiyor. Peki MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2019 MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2019

MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve onay kodunu girdikten sonra sonuçlarını görüntüleyebilir.

MSÜ 2019 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

MSÜ SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ

MSB Milli Savunma Üniversitesi 2019 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Hava Harp Okulu adayları için seçim aşaması faaliyetleri;

1. gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.,

2. gün: Psikomotor Testi

3. gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer adaylar için;

1. gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2. gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekiyor.

Hafta sonlarına sınav planlanmadı.

MÜLAKAT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu” (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASINDA HANGİ SÜREÇLER YER ALACAK?

a) Evrak Kontrolü:

2’nci seçim aşamalarına çağrılan adayların, T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan kimlikleri ile internette yayımlanan ve 2’nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getirmeleri gereken belgeleri tam olarak getirip getirmedikleri, getirilen belgelerin adayların internet üzerinden başvuru sırasında beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde başvuru koşullarını sağlamadığı tespit edilen adaylar seçim aşamalarına katılamazlar.

b) Fiziki Değerlendirme:

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.

İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları TABLO-2’de gösterilmiştir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.

c) Kişilik Değerlendirme Testi:

Adayların kişilik özelliklerini belirlemek, mülakat aşamasına destekleyici veri sağlamak amacıyla kullanılır, test sonuçlarına göre eleme yapılmaz.

ç) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT):

(a) Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, 400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında yapılır.

(b) Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de

kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış (400 metre koşu, durarak uzun atlama, mekik, basketbol topu fırlatma ve barfiks branşlarında) olan Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler.

Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(c) Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan

toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.

(ç) Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip en fazla 45 dakika sonrasında yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

d) Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okuluna Başvuran ve Çağırılan Adaylar İçin) :

(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.

(b) Adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanır.

(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylarelenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa diğer okul tercihleri için seçim aşamalarına devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(ç) Psikomotor testinde aday geçti veya kaldı şeklinde değerlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

e) Mülakat:

(1) Fiziki Yeterlilik Testinden sonra adaylar mülakat komisyonlarına sevk edilir.

(2) Adaylar, Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu için farklı kriterlere göre farklı mülakat değerlendirmesine tabi tutulacaktır. HO ve MYO tercihi olan adaylar tek mülakat değerlendirmesi sonucunda HO ve MYO için iki ayrı not alacaktır.

(3) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(4) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçeyi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve

tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(5) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve yüz tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

f) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için):

Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuran adaylar mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınırlar. Adayların çalgı icra performanslarını daha iyi göstermeleri maksadıyla Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2’nci seçim aşamasının ikinci günü icra edilecektir.

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur:

(1) Teori:

(I) Solfej: Muammer SUN’un solfej kitabından bir adet parça ve komisyonun belirleyeceği bir adet deşifreden oluşur (Okunacak parçalar, komisyon tarafından Muammer SUN’un solfej kitabında yer alan belirli standarttaki parçalar arasından bir tanesi seçilerek öğrenciye sınav esnasında tebliğ edilecektir.)

(II) Dikte: Komisyon tarafından belirlenecek 8 ölçülük bir adet tek sesli dikte ile tercihen iki ve üç sesli akor duymaktan oluşur (Akorların seslerinin kalından inceye doğru “A” ya da “NA” şeklinde vermesi istenip, ayrıca nota isimleri istenmeyecektir.)

(2) Çalgı Performansı:

Bu aşama teknik ve müzikal açıdan değerlendirilmek üzere; Üflemeli, Vurmalı, Telli, Yaylı ve Tuşlu Çalgı gruplarından herhangi bir çalgı ile o çalgının literatüründe bulunan 1 adet etüt, 1 adet eserin seslendirilmesinden oluşur. Adaylar Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına piyano ve bateri takımı hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.