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        Haberler Bilgi Gündem MSÜ TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ || 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        MSÜ tercihleri ne zaman? 2025 MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        MSÜ tercih tarihleri takvimi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzuna çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları ile için ayrı ayrı tercih yapmaya hazırlanan adaylar, sınavdan aldıkları puanlar ve kılavuz doğrultusunda listelerini oluşturacak. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:51
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        MSÜ tercih tarihleri 2025 yılı için araştırılmaya başlandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar, sınav puanlarını öğrendi. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar ile tercih listelerini şekillendirecek. Peki 2025 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar…

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        SON DAKİKA: MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        23 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2025-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

        ÖSYM son dakika duyurusu ile 2025 MSÜ sınav sonuçları açıklandı.

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        MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Mart 2025 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        MSÜ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN, KILAVUZ YAYIMLANDI MI?

        MSÜ tercih tarihleri henüz belli olmadı. MSÜ tercih kılavuzu da yayımlanmadı.

        Geçen yıl MSÜ tercihleri, 3 Nisan 2024 tarihinde başlamış ve 10 Mayıs 2024 tarihinde sona ermişti.

        Buna göre, MSÜ tercih sürecinin bu yıl da nisan ayında başlaması bekleniyor.

        MSÜ tercih işlemleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

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        MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        MSÜ tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

        ''ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

        Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.''

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