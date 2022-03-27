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MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 MSÜ tercihleri nasıl yapılacak?

Bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Milli Savunma Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adaylar "MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorularını merak ediyor. Yüz binlerce aday, MSÜ tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve bitecek? sorusuna cevap arıyor. İşte, 2022 MSÜ tercih işlemleri hakkında merak edilenler...

  • 01
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    MSÜ tercih tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen kişiler "MSÜ tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte, bugün gerçekleştirilen MSÜ sınavı hakkında detaylı bilgiler...
  • 02
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

    MSÜ tercih tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri kurumun yayınlayacağı ilanda yer alan tarihler arasında gerçekleştirilecek.
  • 03
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    Adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden tercihlerini yapmalıdırlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen zaman aralığında tercihini yapmayan adaylar, Ankara'da gerçekleştirilecek 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.
  • 04
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    Adaylar Harp Okulları için;

    *Deniz Harp Okulu (DHO)

    *Hava Harp Okulu (HHO)

    *Kara Harp Okulu (KHO-SÖZ)

    *Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

    *Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-EA)

    *Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-SAY)
  • 05
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

    *Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

    *Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

    *Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)
  • 06
    MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 Milli Savunma Üniversitesi tercihi ne zaman başlayacak ve bitecek?

    *Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay MYO'da eğitim görecektir.)

    *Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu seçecek adaylar müzik yetenek sınavına girmelidir. 28. sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

    Yerleştirme işlemlerinde Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

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