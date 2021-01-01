Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğde, "2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı. MTV 2021 oranları ne kadar oldu? MTV 2021 ödemeleri ne zaman?

MTV 2021 ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

MTV 2021 ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılacak. Ocak ayında yapılacak olan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV 2021 ORANLARI NE KADAR OLDU?

Taşıt değeri 56 bin 500 TL'yi geçmeyen ve motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 1-3 yaş aralığındaki otomobillerin sahipleri yıl başından itibaren 1051 TL MTV ödeyecek.

Matrah değeri 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında olan ve yine motor hacmi 1.3 litrenin altında olan 3 yaşına kadar otomobillerde ise MTV oranı 1155 TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında otomobillerde ise, matrah değeri 56 bin 500 TL'nin altında olanlar 1830 TL, 56 bin 500 TL ile 99 bin TL aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobiller ise 2 bin 15 TL MTV ödenecek. Aynı grupta yer alan fakat matrah değeri 99 bin TL'nin üzerinde kalan araçlar da ise MTV oranı 2 bin 197 TL olacak.

Yayımlanan tabloya göre en düşük MTV tutarı 109 TL iken, en yüksek MTV tutarı ise 50 bin TL'yi aşıyor.

MTV'de 31 Aralık 2017'ye kadar tescil edilmiş otomobillerde matrah değeri aranmıyor. Bu grupta sadece motor hacmine ve araç yaşına göre hesaplanan MTV tutarları, 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre'ye kadar olan otomobillerde 1051 TL olarak açıklanıyor.

Motor hacmi 1.3-1.6 litre aralığında ve 3 yaşına kadar olan otomobillerde ise MTV tutarı yeniden değerleme tutarına göre 1830 TL olarak belirlendi.

Bundan bir yıl önce, Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Fakat, MTV için belirlenen yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yıl başında yüzde 12 olarak revize edilmişti.

2018 yılında da, yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisindeki artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

2021 MTV tutarı ise, yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatları'nın ortalama fiyat artış oranı olarak açıkladığı yüzde 9.11 seviyesinde tescil edilmiş oldu.