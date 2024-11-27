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        Haberler Bilgi Ekonomi MTV ORANLARI 2025 SON DAKİKA: MTV zam oranı kesinleşti! 2025 yılında 1 - 3 yaş araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?

        MTV 2025 zam oranı kesinleşti! Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak?

        MTV zam oranı 2025 kesinleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılında yeniden değerleme oranında artacak. Bu noktada milyonlarca araç sahibi zamlı MTV fiyatları için araştırmalara başladı. Peki, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek? İşte, MTV zammı 2025 hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:32
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        MTV zam oranı 2025 gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile MTV oranları yeniden belirlendi. Bu noktada ‘’2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar olacak, hangi araç ne kadar ödeyecek?’’ sorusu araç sahipleritarafından yanıt aramaya başladı. İşte MTV 2025 zam oranı hakkında detaylar…

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        YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

        Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

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        MTV 2025 ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılacak.

        MTV 2025 zam oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi.

        Öte yandan, MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de 2025'te yüzde 43.93 oranında artacak.

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        2025 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV NE KADAR OLACAK?

        Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek.

        En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

        Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

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        MTV ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

        Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

        Fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

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