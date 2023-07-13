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        Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV ödemeleri nasıl olacak ve ne zaman ödenecek?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek olan ve trafiğe kayıtlı araçlarda iki katına çıkarılırken bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV ödemesi yapılacak. Ek MTV ödemesi, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlardan alınacak. Öte yandan MTV ödemeleri iki taksit olarak ödenecek. İşte 2023 MTV ödeme tarihleri...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 15:51
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        MTV taksit ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. İşte 2023 MTV taksit ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...

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        2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK

        2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.

        Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.

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        YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?

        MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.

        Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.

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        MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

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        (bin TL) Ocak-Mayıs 2023 Yıl sonu bütçe tahmini toplam/bütçe tahmini (%)
        Merkezi Yönetim Gelirleri 1.612.124.441 3.810.149.041 42
        Genel Bütçe Gelirleri 1.566.273.600 3.753.912.807 42
        I-Vergi Gelirleri 1.371.153.460 3.199.534.179 43
        1. Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 493.775.940 1.114.131.841 44
        a) Gelir Vergisi 213.082.686 495.040.193 43
        b) Kurumlar Vergisi 280.693.254 619.091.648 45
        2. Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 19.750.127 42.733.571 46
        a) Veraset ve İntikal Vergisi 1.453.255 3.938.527 37
        b) Motorlu Taşıtlar Vergisi 18.255.191 38.725.989 47
        c) Değerli Konut Vergisi 41.680 69.055 60
        3. Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 435.047.681 824.090.389 53
        a) Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 128.694.037 203.560.339 63
        Beyana Dayanan KDV 115.732.625 184.870.422 63
        Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 12.961.412 18.689.917 69
        b) Özel Tüketim Vergisi 251.324.002 510.614.994 49
        Petrol ve Doğalgaz Ürünleri (I) 32.312.504 85.011.858 38
        Motorlu Taşıtlar (II) 125.099.482 203.556.227 61
        Alkollü İçkiler (III-a) 19.275.122 55.315.392 35
        Tütün Mamülleri (III-b) 51.498.861 126.005.000 41
        Kolalı Gazozlar (III-c) 2.581.544 4.902.224 53
        Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar (IV) 20.556.891 35.824.293 57
        c) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 38.806.718 75.076.034 52
        d) Şans Oyunları Vergisi 7.367.743 13.100.775 56
        e) Özel İletişim Vergisi 5.020.669 12.264.901 41
        f) Dijital Hizmet Vergisi 3.209.343 7.173.346 45
        g) Konaklama Vergisi 625.169 2.300.000 27
        h) Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri  
        4. Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 337.858.452 1.056.842.056 32
        a) Gümrük Vergileri 43.423.129 121.790.758 36
        b) İthalde Alınan Katma Değer Vergisi 293.306.723 931.406.194 31
        c) Diğer Dış Ticaret Gelirleri 1.128.600 3.645.104 31
        5. Damga Vergisi 30.287.654 55.511.767 55
        6. Harçlar 45.945.049 105.224.555 44
        7. Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 8.488.557 1.000.000 849
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        MTV NASIL ÖDENİR?

        İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

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        Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

        İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.

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