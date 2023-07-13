Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV ödemeleri nasıl olacak ve ne zaman ödenecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek olan ve trafiğe kayıtlı araçlarda iki katına çıkarılırken bir defaya mahsus olmak üzere ek MTV ödemesi yapılacak. Ek MTV ödemesi, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlardan alınacak. Öte yandan MTV ödemeleri iki taksit olarak ödenecek. İşte 2023 MTV ödeme tarihleri...
MTV taksit ödeme tarihleri araştırmaları hız kazandı. 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınacak. Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak. İşte 2023 MTV taksit ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...
2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK
2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek.
Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.
YENİ TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?
MTV'de Ocak ve Temmuz olmak üzere iki taksit dönemi bulunuyor. Yasa teklifi meclisten geçerse, ilk taksiti Ocak'ta ödeyenler, ödedikleri taksit tutarı kadar ek vergiyi de kanunun yayımlandığı ayın sonuna kadar ödeyebilecek. İkinci taksit ise Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebilecek.
Kanunun yayımlanmasından sonra trafiğe çıkacak araçların sahipleri ise, ek MTV tutarını araçların MTV ödemelerinin normal dönemi ile birlikte peşin olarak ödeyecek.
MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.
MTV NASIL ÖDENİR?
İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik Numarası bilgilerini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;
İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine, yapabilirsiniz.