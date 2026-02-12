Canlı
        Muazzez Ersoy: Mahkemede hesap verecekler - Magazin haberleri

        Muazzez Ersoy: Mahkemede hesap verecekler

        Yonca Evcimik'in yaptırdığı bir estetik uygulamaya ilişkin açıklamalarının Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesinin ardından benzer bir durum Muazzez Ersoy'un da başına geldi. Aylar önceki röportajındaki sözleri aynı davaya bağlanan Ersoy, iddialara sert tepki göstererek hukuki yollara başvuracağını açıkladı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 08:26 Güncelleme: 12.02.2026 - 08:26
        "Mahkemede hesap verecekler"
        Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik'in yaptırdığı bir uygulamaya ilişkin açıklamalarının, sosyal medyada Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesinin ardından benzer bir durum Muazzez Ersoy'un da başına geldi.

        Ünlü şarkıcının aylar önce verdiği bir röportajdaki ifadeleri, bazı sosyal medya paylaşımlarında Jeffrey Epstein davasıyla bağdaştırıldı.

        Muazzez Ersoy, söz konusu röportajda yaşlanmayla ilgili esprili ifadeler kullanmıştı. "Özel hiçbir şey yapmıyorum, onu baştan söyleyeyim. Şöyle, fiziksel olarak yaşlanmayacağım. Hani böyle insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur… Olmayacak" diyen sanatçı, muhabirin, "Bunu nasıl başaracaksınız?" sorusuna ise "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yanıtını vermişti.

        Ancak bu sözlerin Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilmesi üzerine Ersoy’dan sert bir açıklama geldi. Ersoy, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

        Muazzez Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sosyal medya adı verilen çukurun, en çok mağdur edileniyim sanırım... Takipçilerimi uyarmaktan da, açıklama yapmaktan da yoruldum. Bir esprili magazin röportajını bugün alıp, nasıl iğrenç bir isimle beni yan yana getirmişler. Yazıklar olsun! Tüm bunlarla avukatım ilgilenecek, mahkemede hesap verecekler."

        "YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

        Yonca Evcimik, bir röportajında "Bundan bir hafta önce yaptırdım ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordondan oluşturulmuş bir kök hücre demesek de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Ve bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah, estetik de yok" demişti.

        Bu açıklamanın ardından sosyal medyada bazı paylaşımlarda, Yonca Evcimik'in sözlerinin, son dönemde dünya gündeminde yer alan ve cinsel suçlar, çocuk ticaretiyle kapsamlı bir şantaj ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görüldü. Bunun üzerine Yonca Evcimik, söz konusu paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Evcimik açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum."

        Bebek'te trafiği kapatıp aracında dans eden kadın hastaneye yatırıldı

        BEBEK'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. (DHA)

        #Muazzez Ersoy
        #yonca evcimik
        #Jeffrey Epstein
