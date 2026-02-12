Muazzez Ersoy: Mahkemede hesap verecekler

Geçtiğimiz günlerde Yonca Evcimik'in yaptırdığı bir uygulamaya ilişkin açıklamalarının, sosyal medyada Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesinin ardından benzer bir durum Muazzez Ersoy'un da başına geldi.

Ünlü şarkıcının aylar önce verdiği bir röportajdaki ifadeleri, bazı sosyal medya paylaşımlarında Jeffrey Epstein davasıyla bağdaştırıldı.

Muazzez Ersoy, söz konusu röportajda yaşlanmayla ilgili esprili ifadeler kullanmıştı. "Özel hiçbir şey yapmıyorum, onu baştan söyleyeyim. Şöyle, fiziksel olarak yaşlanmayacağım. Hani böyle insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur… Olmayacak" diyen sanatçı, muhabirin, "Bunu nasıl başaracaksınız?" sorusuna ise "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yanıtını vermişti.

Ancak bu sözlerin Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilmesi üzerine Ersoy’dan sert bir açıklama geldi. Ersoy, konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da duyurdu.

Muazzez Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sosyal medya adı verilen çukurun, en çok mağdur edileniyim sanırım... Takipçilerimi uyarmaktan da, açıklama yapmaktan da yoruldum. Bir esprili magazin röportajını bugün alıp, nasıl iğrenç bir isimle beni yan yana getirmişler. Yazıklar olsun! Tüm bunlarla avukatım ilgilenecek, mahkemede hesap verecekler."