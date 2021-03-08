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Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı evinde ziyaret ederek, dernek adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti.

Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, “Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz. Atatürk İlke ve inkılaplarından asla ayrılmayın” dedi.

ÜLKENİN KALKINMASINDA ROL OYNAMAK HER KADININ BORCU

Muazzez İlmiye Çığ’ın ülke adına önemli bir isim olduğunun altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın üniversite öğrencilerinden, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk kadın mezunlarından. Bir Cumhuriyet kadını. Kendisi ile bir araya gelip TÜGİAD adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim ettik. Kendisinin 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladık” açıklamasında bulundu.