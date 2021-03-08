Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilMuazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülü
ABONE OL

TÜGİAD’dan Muazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülü

Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, "Kadınlarımız okusun ve kendine güvensin. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık" dedi

Muazzez İlmiye Çığ'a Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülü
HABERTURK.COM

Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı evinde ziyaret ederek, dernek adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti.

Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, “Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz. Atatürk İlke ve inkılaplarından asla ayrılmayın” dedi.

ÜLKENİN KALKINMASINDA ROL OYNAMAK HER KADININ BORCU

Muazzez İlmiye Çığ’ın ülke adına önemli bir isim olduğunun altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın üniversite öğrencilerinden, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk kadın mezunlarından. Bir Cumhuriyet kadını. Kendisi ile bir araya gelip TÜGİAD adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim ettik. Kendisinin 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladık” açıklamasında bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatlarında 'normalleşme' umudu - haberler
OTOMOBİLİkinci el araçta 'normalleşme' umudu!
Otomotivde Türk-Alman zirvesi!
OTOMOBİLOtomotivde Türk-Alman zirvesi!
Opet 'Kadın Gücü'nü 3 bine çıkardı
OTOMOBİL'Kadın Gücü'nü 3 bine çıkardı
Fiat Egea fiyatı ne kadar? 2021 Fiat Egea fiyat listesi
OTOMOBİL2021 Fiat Egea fiyat listesi
Trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 19 yılda 8,5 milyon arttı
OTOMOBİLSayı 19 yılda 8.5 milyon arttı
Son dakika: Cupra'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı - Otomobil haberleri
OTOMOBİLİspanyol marka Nisan'da Türkiye'de!
Otomobil markalarının Mart ayı kampanyaları açıklandı - Otomobil fiyatları
OTOMOBİLBahara sıfır faiz ile girdiler
Porsche Taycan Cross Turismo Haziran'da Türkiye'de - haberler
OTOMOBİLAraziye elektrikle çıkacak!
OSS ve KAGİDER’den işbirliği
OTOMOBİLOSS'den 'İş’te Balans Projesi'
VW elektrikli araçlara 19 milyar dolar harcayacak
OTOMOBİL19 milyar dolara elektriklenecek!