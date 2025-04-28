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        Haberler Magazin Mücella Özdemir türkü söylerken hoparlör devrildi - Magazin haberleri

        Mücella Özdemir türkü söylerken hoparlör devrildi

        Şarkıcı Mücella Özdemir, Erzincan'daki bir mekânda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan kabin hoparlörü devrildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:27
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        Sahnede kaza
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        Mücella Özdemir, Erzincan'daki bir mekânda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan büyük kabin hoparlörü devrildi. Sahnede yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Bir anda şaşkınlık yaşayan Özdemir, daha sonra kaldığı yerden türkülerini söylemeye devam etti.

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        #Mücella Özdemir
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