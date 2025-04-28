Mücella Özdemir türkü söylerken hoparlör devrildi
Şarkıcı Mücella Özdemir, Erzincan'daki bir mekânda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan kabin hoparlörü devrildi
Giriş: 28.04.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:27
Mücella Özdemir, Erzincan'daki bir mekânda türkü söylediği esnada yanı başında bulunan büyük kabin hoparlörü devrildi. Sahnede yaşanan kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir anda şaşkınlık yaşayan Özdemir, daha sonra kaldığı yerden türkülerini söylemeye devam etti.
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