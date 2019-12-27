Mucize Doktor 16. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Mucize Doktor'da Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Beliz ile Ferman ayrılığa dayanamayarak tekrar barıştı. Dizinin son sahnesinde ise Nazlı artık Ali'ye olan hislerinden emin oldu ve soluğu Ali'nin yanında aldı. Şimdi merak edilen ise Nalız'nın Ali'ye hislerini itiraf edip etmeyeceği. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 16. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Balo gecesi Ali’yle dans ettikten sonra Nazlı, sonunda, ona karşı hisleriyle yüzleşmek zorunda kalır. Ama bu herkes için göründüğünden çok daha zor bir iştir.

Ali, Nazlı’daki tavır değişimine bir anlam veremez ve bocalamaya başlar. Bir de üstüne Nazlı’ya beklenmedik bir talip çıkınca iş iyice içinden çıkılmaz hale gelir. Diğer tarafta Beliz, Ferman’dan bir an önce ayrılma ve hayatının o kısmını geride bırakma peşindedir. Ama ayrılık hiç de Beliz’in sandığı kadar pürüzsüz değildir.

Vakalar süratle sonuçlarına tırmanır ve hastanedeki diğer çiftler de birbirleri ve hisleriyle yüzleşirken Nazlı bir seçim yapmak zorunda kalır. Ve başına ne geldiğini anlayamayan Ali, korkunç bir ihtimalle karşı karşıya gelir.