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HaberlerTelevizyon

Mucize Doktor 19. bölüm: Ali Nazlı'ya açılıyor! Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktorlar 19. bölümü ile ekranlara geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde Ali, Nazlı'ya aşkını itiraf ediyor. Diğer yandan ise bütün gerçekler ortaya çıkınca Betüş hastaneden kaçıyor. Peki Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor 19. son bölüm...

Mucize Doktor

Mucize Doktor 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu ekranlara gelen son bölümün ardından merak konusu oldu. Ali, Nazlı'ya aşkını itiraf ederken Betüş ise onu cesaretlendiriyor. İşte Mucize Doktor 19. son bölümde yaşananlar...

MUCİZE DOKTOR 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 19. son bölümün ardından 20. yeni bölümünün fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR 19. BÖLÜM ÖZETİ

Bir sır yüzünden Betüş’ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali’nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

Taner Ölmez

Onur Tuna

Sinem Ünsal

Hazal Türesan

Özge Özder

Murat Aygen

Fırat Altunmeşe

Hayal Köseoğlu

Bihter Dinçel

Korhan Herduran Ve Reha Özcan

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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