Mucize Doktor 22. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Mucize Doktor son bölümün ardından 27 yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mucize Doktor yeni bölüme dair detaylar...

MUCİZE DOKTOR 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır.

Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.