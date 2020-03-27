Mucize Doktor 28. bölümü izleyicisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde Ali, yıllar sonra babasıyla yeniden karşı karşıya geliyor. İşte Mucize Doktor yenş bölümüyle ilgili detaylar...

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kendisini sokağa atan babasını yıllar sonra karşısında bulan Ali’nin yüzleşmesi gereken ciddi meseleler vardır. Ama Ali bunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz. Diğer tarafta yeni klinikteki görevine başlayan Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla’yla çalışmak zorundadır.