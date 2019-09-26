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Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı: Ferman, Ali'yi koruyor! Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor'un yeni bölümü dizinin izleyicileri tarafından bekleniyor. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında bugüne kadar hep karşı çıkan Ferman'ın Ali'yi koruması dikkatleri çekiyor. Peki Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

Mucize doktor

Mucize Doktor ekran yolculuğuna yeni başlamasına rağmen dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bugüne kadar Ali'nin hastaneye gelmesine karşı çıkan Ferman, ameliyatı oldukça zor olan bir hasta yakınına karşı Ali'yi savunuyor. İşte Mucize Doktor'un yeni bölüm detayları...

MUCİZE DOKTOR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman’la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler. 

MUCİZE DOKTOR HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ekran yolculuğuna yeni başlayan Mucize Doktor dizisi her hafta Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yer alıyor. 

 

 

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