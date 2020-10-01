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Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 1 Ekim son bölüm

Mucize Doktor 31. bölüm ile 1 Ekim akşamı ekrana geldi. Yeni sezona iddialı başlayan Mucize Doktor'da Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıya kaldı. Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı dizi bitiminden hemen sonra yayınlandı. Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı izleyin...

Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı izle! Mucize Doktor 1 Ekim son bölüm

Mucize Doktor ekranlara döndü. Mucize Doktor 31. bölüm ile kaldığı yerden devam etti. Merakla beklenen Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 1 EKİM SON BÖLÜM

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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