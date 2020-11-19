Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 38. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler.

Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır. Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez.

Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar. Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer.

Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

MUCİZE DOKTOR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 39. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...