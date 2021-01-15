Mucize Doktor yeni bölümleriyle Perşembe akşamları 20.00'de FOX'ta yayınlanıyor. Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Ferman hoca kararını çoktan vermiştir. Ancak Nazlı kendi yollarını aramaktan vazgeçmez. Diziseverler merak ediyor: Mucize Doktor 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 45.. son bölüm özeti...

MUCİZE DOKTOR 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 45.BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır. Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler.

Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır. Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur. Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare gizemli birini arar.