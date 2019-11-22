Mucize Doktor 11. son bölümü seyircisi ile buluştu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un son bölümünde, Kadın dizisindeki Bahar, hastaneye gelir. Burada Doktor Ali ile karşılaşır. Doktor Ali ile Bahar'ın diyologu geceye damgasını vurar. Öte yandan Ali yeniden cerrahiye döner.

MUCİZE DOKTOR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.