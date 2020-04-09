Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen 28. bölümünün ardından merak ediliyor. Dizinin normal şartlarda bu akşam yeni bölümünün ekranlarda olması gerekiyordu. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında çekimlerine ara verilen dizinin bu akşam tekrar bölümü izleyici ile buluştu. Mucize Doktor'un 28. son bölümünde ise Ali'nin geçmişten gelen hayattaki en büyük korkusu olan babası ile yüzleşmesi duygusal anlar yaşattı. Önce babasını reddeden Ali, daha sonra fikrini değiştirerek onu yaşatmaya karar verdi. Ferman ile de karşı karşıya gelen Ali, manevi kardeşi ile yolları ayırmanın eşiğine geldi. Ali'nin tüm çabalarına rağmen, babası hayatını kaybetti. Mucize Doktor 28. son bölüm özeti ve 29. yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

MUCİZE DOKTOR 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir.

Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

MUCİZE DOKTOR'UN OYUNCULARI KİMLER?

Mucize Doktor dizisi konusu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiriyor. Mucize Doktor'un oyuncu kadrosu şöyle:

Adin Külçe (Ali Vefa’nın Küçüklüğü),Taner Ölmez (Ali Vefa),Berk Toktamışoğlu (Ali’nin Abisi),Reha Özcan (Adil Hoca),Özge Özder (Kıvılcım),Onur Tuna (Doktor Ferman),Sinem Ünsal (Doktor Nazlı),Hazal Türesan (Beliz),Murat Aygen (Doktor Tanju),Bihter Dinçel (Başhemşire Selvi),Fırat Altunmeşe (Doktor Demir),Hayal Köseoğlu(Hemşire Açelya),Korhan Herduran(Hemşire Güneş),Merve Bulut (Hastahane sekreteri)

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisi için MF yapım ve dizinin yönetmeni Yusuf Pirhasan dizisinin mekan arayışı için senaryo gereği tren garının bulunduğu, dağlık ve yeşil bir doğası olan bir bölge aramışlar ve nihayetinde Bilecik’te çekimleri yapmaya karar vermişler. Dizinin İlk sahnelerinin geçtiği yer Bilecik Merkez’e bağlı Küplü, Başköy, Dereköy ve Gülümbe köyleridir. Sonrasında ise Ali Vefa’ın Asistan Doktor olarak atandığı ve çekimlerin devam edeceği yer ise İstanbul Pendik’te bulunan Medical Park hastanesinde gerçekleşmektedir. Medical Park hastaneleri ile yönetimi ile dizi çekimi için anlaşma imzalanmıştır.