İlçenin Bolu Dağları'nın güney yamaçlarındaki korunaklı konumu, onun mimari mirasının bozulmadan günümüze ulaşmasına yardımcı olmuştur. Mudurnu hangi ilde bulunduğu, yani Bolu gibi önemli bir doğa ve tarih merkezinin parçası olması, onun hem İstanbul hem de Ankara'ya yakın bir kaçış noktası olmasını sağlar. Ayrıca, Mudurnu konumu nedir sorusunun yanıtı, sadece coğrafi bir yer değil, aynı zamanda Ahi geleneğinin ve 'Sakin Şehir' felsefesinin yaşadığı kültürel bir sığınağı da ifade eder. İlçenin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri hakkındaki tüm ayrıntıları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

MUDURNU NEREDE?

Mudurnu nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin kuzeybatısında, Batı Karadeniz Bölgesi'nde, Bolu ilinin güneybatısında yer aldığıdır. İlçe, Abant Dağları ve Köroğlu Dağları'nın güney yamaçları arasında, derin bir vadi içerisinde kurulmuştur. Mudurnu Çayı, ilçenin içinden geçerek bölgenin coğrafi yapısını şekillendirir. Bolu şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre, Göynük'e 45 kilometre ve Abant Gölü'ne yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunur. Konumu itibarıyla, ana otoyolların gürültüsünden ve yoğunluğundan uzakta, ormanlık bir alanın içinde korunaklı bir noktadadır.

MUDURNU HANGİ ŞEHİRDE, MUDURNU HANGİ İLDE? İdari olarak Mudurnu hangi şehirde ve Mudurnu hangi ilde sorularının net cevabı Bolu'dur. Mudurnu, Bolu ilinin dokuz ilçesinden biridir ve tarihi açıdan en köklü yerleşim yerlerinin başında gelir. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinden itibaren önemli bir kasaba olan Mudurnu, bugün de bu tarihi kimliğini koruyarak Bolu'nun en önemli kültür turizmi destinasyonlarından biri olmuştur. Bolu'nun doğal güzellikleri (Gölcük, Abant vb.) ile Göynük gibi diğer tarihi ilçeleri arasında bir geçiş noktasında yer alır. MUDURNU HANGİ BÖLGEDE? Coğrafi olarak Mudurnu hangi bölgede sorusunun yanıtı, Karadeniz Bölgesi'dir. İlçe, bölgenin Batı Karadeniz bölümünün iç, dağlık ve ormanlık kesiminde yer alır. Kıyıdaki nemli Karadeniz iklimi ile İç Anadolu'nun karasal iklimi arasında bir geçiş iklimine sahip olan bölge, bol yağış alır ve bu sayede zengin bir bitki örtüsüne ve orman varlığına sahiptir. Bu coğrafi yapı, Mudurnu'nun doğasının korunmasını sağlamış ve "Sakin Şehir" unvanını almasında önemli bir rol oynamıştır.