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        Haberler Gündem İstanbul Müdürü 19 yerinden bıçakladı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Müdürü 19 yerinden bıçakladı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa'da bu sabah korkunç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir genç ablasını işten çıkarmakla suçladığı müdürü 19 yerinden bıçakladı. Saldırgan kayıp, ağır yaralanan adam ise yoğun bakımda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:00
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        Müdürü 19 yerinden bıçakladı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bayrampaşa'da bu sabah korkunç bir olay yaşandı.

        Yabancı uyruklu bir genç ablasını işten çıkarmakla suçladığı müdürü 19 yerinden bıçakladı.

        Saldırgan kayıp, ağır yaralanan adam ise yoğun bakımda.

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