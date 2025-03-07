Müdürü 19 yerinden bıçakladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bayrampaşa'da bu sabah korkunç bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu bir genç ablasını işten çıkarmakla suçladığı müdürü 19 yerinden bıçakladı. Saldırgan kayıp, ağır yaralanan adam ise yoğun bakımda.
Giriş: 07.03.2025 - 20:00 Güncelleme: 07.03.2025 - 20:00
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bayrampaşa'da bu sabah korkunç bir olay yaşandı.
Yabancı uyruklu bir genç ablasını işten çıkarmakla suçladığı müdürü 19 yerinden bıçakladı.
Saldırgan kayıp, ağır yaralanan adam ise yoğun bakımda.
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