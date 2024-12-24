Muffin tarifi: Muffin nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Muffin, küçük porsiyonlarda sunulan ve çeşitli malzemelerle zenginleştirilebilen bir kek türüdür. Çikolatalı, meyveli veya sade olarak hazırlanabilen muffinler, hem yapımı kolay hem de her yaş grubunun severek tükettiği tatlılar arasında yer alır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin severek yiyeceği muffin tarifi!

Muffin Malzemeleri

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)

100 gram çikolata parçaları veya meyve (isteğe bağlı) Muffin Nasıl Yapılır? REKLAM Muffin özellikle çocukların severek tükettiği lezzetli bir atıştırmalıktır. İşte muffin tarifi: Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları kırın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Mikserle, karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar (yaklaşık 3-4 dakika) çırpın.

Çırpılmış karışıma süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırın.

Vanilyayı ilave edin ve tüm malzemelerin homojen olmasını sağlayın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyerek karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın. Fazla çırpmamaya dikkat edin, bu kekin dokusunu koruyacaktır.

Çikolata parçaları, kuru meyve veya taze meyve dilimleri eklemek isterseniz bu aşamada karışıma ekleyin ve hafifçe karıştırın.

Muffin kalıplarını tereyağıyla yağlayın veya içine muffin kağıtları yerleştirin.

Hazırladığınız kek karışımını kalıpların yarısını biraz geçecek şekilde doldurun.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında muffinleri yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa muffinleriniz hazırdır.

Muffinleri oda sıcaklığında biraz dinlendirdikten sonra servis edin.

Üzerine pudra şekeri serperek veya çikolata sosuyla süsleyerek sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz. Muffin yapımı kolay olmakla beraber belli teknik adımları da içerir. Siz de muffin yapılışı için aşağıdaki püf noktalarını izleyerek harika muffinler yapabilirsiniz. REKLAM Malzemeleri oda sıcaklığında kullanarak daha homojen bir karışım elde edebilirsiniz.

Fazla çırpmak kekin sertleşmesine neden olabilir, bu yüzden dikkatli olun.

Daha renkli ve tatlı bir sunum için muffinlerin üzerine damla çikolata veya meyve parçaları serpiştirebilirsiniz. Hindistan Cevizli ve Limonlu Muffin Tarifi

Klasik muffin tariflerinden sıkıldıysanız, Hindistan cevizi ve limonun ferahlatıcı lezzetleriyle harmanlanan bu tarif tam size göre! Tatlı-ekşi dengesi ve Hindistan cevizinin eşsiz aromasıyla sofralarınıza farklı bir dokunuş katın. Malzemeler: Muffin Harcı İçin: 2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı Hindistan cevizi

1 adet limonun kabuğu (rendelenmiş)

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya Üzeri İçin: 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı pudra şekeri

İnce dilimlenmiş limon kabuğu (isteğe bağlı) Hindistan Cevizli ve Limonlu Muffin Nasıl Yapılır? Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri mikserle 3-4 dakika boyunca çırpın. Karışım beyazlaşıp köpük köpük olmalıdır.

Karışıma süt ve sıvı yağı ekleyin, çırpmaya devam edin.

Rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karıştırın.

Bu karışımı sıvı malzemelerin üzerine azar azar ekleyin ve hafifçe karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Son olarak Hindistan cevizini ekleyerek karışıma yedirin.

Muffin kalıplarını tereyağıyla yağlayın veya muffin kağıtları yerleştirin.

Hazırladığınız harcı kalıpların 2/3’ünü dolduracak şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz.

Muffinleriniz tamamen soğuduktan sonra üzerlerine Hindistan cevizi serpiştirin.

Pudra şekeri ve dilimlenmiş limon kabuklarıyla süsleme yapabilirsiniz. Püf Noktaları: