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Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

Bir süredir ülke gündemini meşgul eden Müge Anlı'ya konu olan Sinan Sardoğan olayı gittikçe büyüyor. Yaşlı kadınlara cinsel tacizde bulunan Sinan Sardoğan hakkında gerontofili hastası olduğu iddia edildi. İşte gerontofili hakkında merak edilenler...

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  • Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Sinan Sardoğan tüm Türkiye’nin gündemini sarstı.Tokat’ın Almus köyünde sapık olarak bilinen Sinan Sardoğan, birçok yaşlı kadına cinsel tacizde bulundu. Vakalarda sadece yaşlı kadınların bulunması akıllara Sinan’ın gerontofili hastası olduğunu getirdi.
  • Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

    Tokat iki hafta önce kaybolan Arife Gökçe'yi arıyor. 64 yaşındaki 5 çocuğu 12 torunu bulunan Arife Gökçe evinde tavuk pişirirken kayıplara karıştı. Arife Gökçe'nin kayıp vakası araştırılırken, köylüsü Sinan'ın yaşlı kadına cinsel tacizde bulunduğu ve sürekli cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. 
  • Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

    GERONTOFİLİ NEDİR?

    İlk defa bir İngiliz psikiyatrist tarafından ortaya atılan ve 1982 yılından beri bilinen bir hastalık olan geronteofili "Alfamegami" yada aşırı yaşlı erkeklere ilgi; ve "Matronolagnia" veya romantik, yaşlı kadınlara yönelik cinsel ilgi olarak ikiye ayrılır.
  • Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

    GERONTOFİLİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Gençlerin yaşlılara cinsel ilgi duyması,

    Uygun olmayan anlarda yaşlılara karşı fanteziler üretme,

    Saplantılı olan kişiler gençlere değil yaşlılara ilgi duyar,

    Maddiyata bakmazlar,

    Yaşlı kişinin beyaz saçlarına, kırışıklıklarına, kambur duruşlarına ilgi duyarlar,

    Pedofilinin tersi sayılır.
  • Müge Anlı'daki Sinan Sardoğan hakkında şok iddia! Yoksa Sinan, gerontofili mi?

    GERONTOFİLİ TEDAVİSİ VAR MI?

    Genel olarak Gerontofiller cinsel tercihlerini cinsel kimliklerinin bir parçası olarak görürler.  Eğer bir kişi kendisinde bu hastalığın olduğuna dair şüphe duyuyorsa, mutlaka uzmandan yardım almalıdır. 

    Gerontofili tedavisinde hipnoz, psikoanaliz, davranış terapisi, bilişsel terapi ve ilaç terapisi kullanılır.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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