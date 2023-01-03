GERONTOFİLİ NEDİR?

İlk defa bir İngiliz psikiyatrist tarafından ortaya atılan ve 1982 yılından beri bilinen bir hastalık olan geronteofili "Alfamegami" yada aşırı yaşlı erkeklere ilgi; ve "Matronolagnia" veya romantik, yaşlı kadınlara yönelik cinsel ilgi olarak ikiye ayrılır.