Türkiye'nin birçok ilinde anbean depremler yaşanıyor. Bazıları, küçük ölçekli olsa bile yakın bir yüzeyde meydana geldiği için hissediliyor. Sarsıntıyı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...