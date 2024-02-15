Muğla'da arka arkaya birçok deprem meydana geldi! İşte 15 Şubat son depremler listesi
Bir deprem bölgesi olan Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Her deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Verilere göre; 15 Şubat tarihinde birçok deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi...
Türkiye'nin birçok ilinde anbean depremler yaşanıyor. Bazıları, küçük ölçekli olsa bile yakın bir yüzeyde meydana geldiği için hissediliyor. Sarsıntıyı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...
MUĞLA'DA ARKA ARKAYA BİRÇOK DEPREM OLDU!
Muğla, 15 Şubat tarihinde arka arkaya birçok deprem yaşadı. Kandilli, 15 Şubat tarihinde 12 farklı büyüklükte deprem kaydetti. Bu depremlerin arasından en büyükleri 2.6, 2.7 ve 3.4 büyüklüğü oldu.
ELAZIĞ'DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Kandilli'ye göre; gece yarısı Elazığ 2.5 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Deprem, 5 kilometre derinliğinde yaşandı.
AKDENİZ 2.7 İLE SALLANDI
Akdeniz sabah saatlerinde 2.7 ile sallandı. Deprem 7 kilometre derinlikte oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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