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        Haberler Gündem Muğla'da arka arkaya deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 15 Şubat Perşembe son depremler listesi

        Muğla'da arka arkaya birçok deprem meydana geldi! İşte 15 Şubat son depremler listesi

        Bir deprem bölgesi olan Türkiye'de her an birçok deprem yaşanıyor. Her deprem, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. Verilere göre; 15 Şubat tarihinde birçok deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 07:58 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:58
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        Türkiye'nin birçok ilinde anbean depremler yaşanıyor. Bazıları, küçük ölçekli olsa bile yakın bir yüzeyde meydana geldiği için hissediliyor. Sarsıntıyı hissedenler, "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi...

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        MUĞLA'DA ARKA ARKAYA BİRÇOK DEPREM OLDU!

        Muğla, 15 Şubat tarihinde arka arkaya birçok deprem yaşadı. Kandilli, 15 Şubat tarihinde 12 farklı büyüklükte deprem kaydetti. Bu depremlerin arasından en büyükleri 2.6, 2.7 ve 3.4 büyüklüğü oldu.

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        ELAZIĞ'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

        Kandilli'ye göre; gece yarısı Elazığ 2.5 büyüklüğündeki bir depremle sallandı. Deprem, 5 kilometre derinliğinde yaşandı.

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        AKDENİZ 2.7 İLE SALLANDI

        Akdeniz sabah saatlerinde 2.7 ile sallandı. Deprem 7 kilometre derinlikte oldu.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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